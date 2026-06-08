Призывавший бить по Крымскому мосту россиянин получил 7 лет

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Калужской области, обвинявшемуся в оправдании терроризма и экстремистских призывах. Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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«Второй Западный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 3 года», — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

Следствие установило, что осужденный активно использовал мессенджеры для распространения противоправных высказываний. В частности, он публично одобрял ракетные удары украинских сил, открыто призывал к разрушению Крымского моста и подстрекал к экстремистской деятельности.

Дело было возбуждено и расследовано следственным подразделением УФСБ России по Калужской области по статьям об оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму. В ведомстве отметили, что в ходе разбирательства фигурант полностью признал свою вину.