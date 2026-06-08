Спасатели извлекли 10 тел с перевернувшейся лодки с мигрантами

Итальянские спасатели извлекли 10 тел после того, как лодка с мигрантами перевернулась у берегов Мальты. Около 48 человек были спасены живыми после того, как судно, по сообщениям, покинуло Ливию, и на его борту находилось около 60 пассажиров.

Итальянские спасатели извлекли из моря 10 тел после того, как лодка с мигрантами перевернулась в водах у берегов Мальты, говорится в заявлении береговой охраны в воскресенье.

Судно, отправившееся из Ливии с примерно 60 пассажирами на борту, перевернулось примерно в 45 морских милях к востоку-юго-востоку от Мальты, сообщила итальянская береговая охрана.

“Согласно последней информации, рыбацкое судно, находившееся в этом районе, спасло живыми около 48 человек из примерно 60, которые, как сообщалось, отправились в плавание”, – добавили в береговой охране.

“Итальянская береговая охрана немедленно направила в этот район патрульный катер, который на данный момент обнаружил 10 тел. Поисковые работы в этом районе продолжаются, координируемые мальтийскими властями”, – цитирует сообщение The Guardian.

Береговая охрана сообщила, что Мальта обратилась за помощью в продолжающейся поисково-спасательной операции “после того, как стало известно о опрокидывании судна с мигрантами на борту и людьми в воде”.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), в этом году при попытке пересечь смертельно опасное Центральное Средиземноморье погибли по меньшей мере 827 человек. Как утверждают в МОМ, начало этого года стало одним из самых смертоносных в Средиземноморье с 2014 года.

Мигрантский маршрут по Центральному Средиземноморью – это морской путь из Северной Африки в Италию и на Мальту, напоминает The Guardian. По данным МОМ, в прошлом году на этом маршруте погибло более 1330 человек.

Последние случаи смерти произошли после того, как политики Европейского союза и государства-члены в принципе договорились о новом наборе правил, которые позволят правительствам депортировать просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены, в третьи страны. Соглашение, которое обсуждалось в понедельник, было впервые предложено Европейской комиссией в ноябре прошлого года. В соответствии с предложенной структурой, которая все еще требует официального утверждения, за пределами ЕС будут созданы так называемые “центры возврата”, но где именно, не сообщается.

Ранее на этой неделе сотни демонстрантов провели акцию протеста у здания штаб-квартиры агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в столице Ливии Триполи, обвинив его в стремлении разместить там нелегальных мигрантов. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: “Наша любовь к нашей стране – это не расизм” и “Ливия – не мусорный бак мира”.

Агентство ООН в Ливии, МООНПЛ, подтвердило право всех ливийцев выражать свое мнение, но предупредило о распространении “вводящей в заблуждение информации и разжигающих ненависть высказываний” относительно своей работы в стране, “что способствует росту напряженности и подстрекательству против национальных и международных должностных лиц ООН”.

Европейский союз заключил соглашение с правительством Ливии о сокращении числа мигрантов, проходящих через страну. С 2015 года он выделил Ливии 700 млн евро, большая часть которых была потрачена на усиление пограничного контроля.

Миграционная политика Италии в Центральном Средиземноморье уже давно опирается на сотрудничество с Ливией в борьбе с выездами, включая поддержку, обучение и оснащение ливийской береговой охраны для перехвата судов с мигрантами.