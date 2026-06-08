Пожар разгорелся на станции перекачки нефти после атаки БПЛА под Волгоградом

ВСУ атаковали станцию перекачки нефти в Жирновском районе Волгоградской области. Обломки беспилотников упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

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"Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет", — приводятся его слова в канале администрации области.

Атаку отражали силы ПВО Министерства обороны РФ в течение ночи.

По данным издания V1.ru, объект является одним из ключевых в системе магистрального транспорта нефти. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на перевалочном комплексе в Новороссийске после атаки дрона.