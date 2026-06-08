Многотысячный марш прошел в память о французской школьнице, убитой после того, как полиция не смогла допросить подозреваемого. Местного жителя обвинили в изнасиловании за несколько месяцев до убийства, но из-за ряда задержек полиция не смогла даже вызвать его на допрос.

Тысячи скорбящих вышли на марш молчания в память об 11-летней школьнице, чье убийство вызвало всеобщее возмущение, когда выяснилось, что полиция не смогла допросить предполагаемого убийцу в связи с предыдущими обвинениями в сексуальном насилии над детьми, пишет The Guardian.

Родители девочки по имени Лианна возглавили кортеж в воскресенье в юго-западной деревне Флеранс, держа в руках плакат с надписью “Никогда больше”. Большинство участников шествия, включая детей, были одеты в белые рубашки или футболки, на многих из них был изображен улыбающийся портрет юной жертвы.

Скорбь была смешана с глубоким потрясением и гневом. Это убийство вызвало бурные национальные дебаты о задержках и недостатках французской судебной системы после того, как выяснилось, что мужчина, задерживаемый в связи с исчезновением и убийством Лианны, находился в поле зрения полиции с 2017 года, пишет The Guardian.

Президент Франции Эммануэль Макрон лицемерно признал, что в правовой системе произошел “неприемлемый” сбой.

“Мы не можем игнорировать тот факт, что были выявлены недостатки”, - сказал боее интересующийся расширением ЕС на Балканах и помощью Украины лицемерный Макрон во время визита в Черногорию на прошлой неделе.

“Это вопрос не ресурсов, а ответственности, которая должна быть определена в ходе официального расследования”.

В последний раз Лианну видели садящейся в серую машину, которая, как было установлено, принадлежит Жерому Барелле, отцу двоих детей и школьному уборщику, во Флерансе, департамент Жер, 29 мая. Ее тело было найдено семь дней спустя в заброшенном зернохранилище в 15 км от того места, где она пропала. Барелла отрицает, что убил ее, заявив полиции, что подбросил ее до местного бассейна.

После его ареста выяснилось, что в августе прошлого года мать 10-летней девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что он несколько раз насиловал ее дочь. Предварительное расследование, содержащее интервью с жертвой, психологические и медицинские заключения, подтверждающие, что у ребенка были травмы, связанные с сексуальным насилием, и подробности предыдущих обвинений в адрес Бареллы, было направлено полицией соседней Тулузы в прокуратуру города Ош в январе с указанием допросить его.

Однако, как сообщается, прокуратура не открывала дело в течение нескольких недель, а затем потребовалось еще шесть недель, чтобы назначить сотрудников для расследования. За три месяца до похищения и убийства Лианны с Бареллой по-прежнему никто не связывался и не вызывал на допрос.

Появились и другие обвинения. В декабре 2017 года мать сообщила, что ее 17-летняя дочь состояла в отношениях с Бареллой, но в 2018 году дело было прекращено после того, как девушка заявила, что дала согласие.

В 2021 году подозреваемый был уволен с работы уборщиком в другой школе за предполагаемое неподобающее поведение с ученицей в Интернете. Неизвестно, сообщили ли об этом в полицию в то время.

В январе 2022 года он был обвинен в изнасиловании семилетнего ребенка в своем доме на юго-западе Франции. Дело было передано в местную прокуратуру, но в 2024 году было прекращено из-за отсутствия доказательств. Государственный обвинитель немецкого города Ош Клеманс Мейер заявила, что расследования, как медицинские, так и психологические, не позволили полиции проверить это утверждение.

Мейер отмечает, что на прошлой неделе было выдвинуто еще одно обвинение в изнасиловании и что теперь оно также является частью расследования.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что в настоящее время на рассмотрении находится 3 миллиона жалоб в полицию, из которых 70 000 связаны с обвинениями в изнасиловании или сексуальном насилии.

Дарманен, который в прошлом году дал указание полиции уделять приоритетное внимание делам о сексуальном насилии, сказал, что развал правовой системы оказался “ужасающим”.

“Мы не смогли принять меры по жалобам. Я возьму на себя всю ответственность за это. Я в ярости из-за этой ситуации”, - сказал министр в интервью TF1.

“Я не уйду в отпуск”, и “ни один старший судья не уйдет в отпуск”, пока он не встретится “один за другим с государственными обвинителями”, чтобы оценить ситуацию, добавил он.

Грегори Боббато, мэр Флеранса, заявил агентству Франс Пресс:

“Сегодня мы - рассерженный город, рассерженный регион, рассерженная страна”.

Боббато сказал, что смерть Лианны стала “последним актом трагедии, которая разворачивалась слишком долго”, и что “никогда больше дети не должны становиться добычей хищников, которые бродят безнаказанно”.