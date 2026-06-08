Подростка насмерть придавило футбольными воротами в российском регионе

В алтайском посёлке Тальменка на 17-летнего подростка рухнули незакреплённые футбольные ворота. Юноша погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

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Трагедия случилась вечером 7 июня на спортплощадке на территории образовательного учреждения. Металлическая конструкция не была закреплена и рухнула на подростка. Травмы оказались несовместимы с жизнью. В ведомстве уточнили, что ворота с площадки уже демонтировали.

Дело возбуждено по статье о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека. Следователям предстоит установить, кто из должностных лиц отвечал за безопасную эксплуатацию пришкольного стадиона. Расследование взято на контроль руководством краевого управления СК.

По данным соцсетей, погибший был студентом второго курса местного техникума. Он учился по специальности "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования".

В прошлом году похожая трагедия случилась в Дагестане, там футбольные ворота придавили 6-летнего малыша.