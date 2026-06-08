Тело пенсионерки и мертвых кошек нашли в квартире во Владивостоке

Во Владивостоке вскрыли квартиру, на которую жаловались соседи из-за трупного запаха. Внутри обнаружили тело хозяйки, десятки кошек и горы мусора — завалы доходили почти до потолка. Об этом пишет vladivostok1.ru со ссылкой на спасателя Виктора.

© Московский Комсомолец

Мужчина поделился историей в соцсетях. По его словам, в квартире жила женщина около 70 лет. Последние месяцы её никто не видел, но тревогу забили только сейчас.

"15 кошек, гора мусора и куча тараканов — именно такая картина нас ожидала сегодня после вскрытия двери", — описал он увиденное.

Квартира оказалась забита хламом настолько, что от верха завалов до потолка оставалось не больше тридцати сантиметров. Сразу за дверью высилась баррикада из вещей, а в узких проходах между мусором прятались кошки. Несколько животных были мертвы.

Тело хозяйки нашли под завалами уже после того, как спасатели покинули помещение, оставив там полицейских.

"Я думаю, они там дня три будут мусор выгребать, чтобы зайти в эту квартиру", — заметил Виктор.

Официальных данных о времени смерти нет. Одна из местных жительниц, сославшись на свой источник, рассказала, что женщина могла умереть несколько месяцев назад, а её тело успело усохнуть.

Журналистам подтвердить эту информацию в правоохранительных органах пока не удалось. Судьба выживших кошек остаётся неясной.

Читайте также: "Пожарные во время эвакуации жильцов случайно нашли труп в соседней квартире"