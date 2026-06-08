В Белгороде БПЛА упал на крышу многоквартирного дома

В Белгороде один из беспилотников упал на крышу многоквартирного жилого дома. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил мэр города Валентин Демидов в понедельник, 8 июня.

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По словам главы Белгорода, город с раннего утра подвергается атакам со стороны ВСУ.

Демидов уточнил, что боевая часть упавшего на крышу БПЛА не сдетонировала. Прибывшие на место оперативные службы обследовали территорию и вывезли беспилотник.

Мэр призвал жителей не игнорировать сигналы опасности и в нештатных ситуациях звонить по номеру 112.