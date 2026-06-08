Мошеннические сделки с недвижимостью, известные как «схема Долиной», принесли пострадавшим убытки более чем на 2 миллиарда рублей только за последние 12 месяцев, выяснил Shot.

Минимум 200 семей сейчас пытаются через суд вернуть деньги за квартиры, купленные у пожилых людей, которые позже заявляли, что их обманули.

Жертвы схемы — в основном молодые семьи, среди них есть и инвалиды. Разбирательства длятся долго, люди вынуждены ютиться у родственников или снимать жилье. Некоторые покупатели устроили флешмоб в соцсетях с просьбой разобраться в ситуации.

Общий ущерб от подобных махинаций с 2023 года, по оценкам, перевалил за 1,5 триллиона рублей. Однако точную сумму назвать сложно: в 2025 году резко выросло число исков, и суды не успевают их обрабатывать. Новые случаи мошенничества всплывают практически ежедневно, пишет Telegram-канал.

Суть схемы: пенсионеры под давлением продают жилье, затем обращаются в суд, утверждая, что их ввели в заблуждение. Добросовестные покупатели остаются и без денег, и без квартир. Верховный суд встал на сторону пенсионеров, признав их потерпевшими. Дело приобрело общественный резонанс, а выражение «эффект Долиной» стали использовать для описания ситуаций, когда продавец забирает деньги, а недвижимость оставляет себе.