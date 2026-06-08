Директор похоронного бюро отрезал голову покойной женщине

В США 57-летнего Бенджамина Хэнсона приговорили к трем месяцам тюремного заключения, после того как он отрезал голову покойной женщине. Об этом сообщает People.

25 лет назад, когда Хэнсон работал директором похоронного бюро, ему заплатили за кремацию 92-летней Элис Питерсон. Как выяснилось впоследствии, он забрал ее из больницы, положил в кузов рабочего автомобиля и отрезал ей голову ручной пилой. Ее он сначала закопал на кладбище, но затем передумал и бросил в овраг. Обезглавленное тело было кремировано.

В октябре 2002 года группа бойскаутов нашла в том самом овраге человеческий череп. Его удалось идентифицировать только спустя 20 лет. Хэнсона арестовали в декабре 2025 года.

Его бывшие подчиненные рассказали, что летом 2001 года тот окончательно сошел с ума, и его отправили в психиатрическую больницу. Позже Хэнсона уволили. На допросах он говорил, что испытывает навязчивую тягу к тому, чтобы лишать людей голов.

«Он просто хотел узнать, почувствует ли он что-нибудь, когда сделает это», — заявил судья во время заседания.

Ранее сообщалось, что в США владелец похоронного бюро вместо кремации складировал разлагающиеся тела и при этом выставлял огромные счета скорбящим родственникам. Он продолжал управлять бизнесом, хотя его лицензия была аннулирована еще семь лет назад.