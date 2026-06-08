Раскрыто, до какого срока будет эффективна операция по поиску семьи Усольцевых

Поисково‑спасательная операция по обнаружению семьи Усольцевых, исчезнувшей в таежных горах неподалеку от Красноярска, сохраняет высокие шансы на успех лишь до середины июня. Как пояснил агентству ТАСС бывший спасатель Юрий Раилко, который принимал участие в розыскных мероприятиях осенью 2025 года, позднее вести поиски станет значительно сложнее — виной тому стремительно разрастающаяся растительность.

Раилко подчеркивает, что снежный покров уже полностью растаял, а значит, у спасателей остается ограниченный временной промежуток для работы. «Пока трава не пошла в активный рост, еще есть шанс что‑то обнаружить. Когда она поднимется, эффективность поисков резко снизится — разглядеть следы или предметы в густой траве практически невозможно, — отметил эксперт. По его прогнозу, уже к середине июня высота травы достигнет критических значений, серьезно осложнив работу поисковых групп.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли в районе Кутурчинского Белогорья в сентябре 2025 года. Реакция на пропажу последовала спустя несколько дней — поводом послужило то, что Ирина не появилась на рабочем месте. В ходе первичного расследования правоохранители изучили автомобиль семьи: туристического инвентаря в нем не оказалось, зато была найдена внушительная денежная сумма. Из‑за ухудшения погодных условий — обильных снегопадов, порывистого ветра и низких температур — поисковые мероприятия пришлось прекратить в октябре.

Известно, что в момент исчезновения члены семьи были одеты не по погоде — на них была лёгкая одежда. По свидетельствам очевидцев, по пути к горному массиву супругов с ребёнком заметили двое путешественников. Последний сигнал с мобильного телефона Сергея поступил в вечер дня, когда семья пропала. Стартовый этап поисков стал рекордным по количеству задействованных людей — в нём участвовало свыше полутора тысяч добровольцев и специалистов, что сделало операцию крупнейшей в истории региона.

По данным ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, 4 июня розыскные работы в районе Кутурчинского Белогорья возобновились. Планируется, что они продлятся до 9 июня включительно; в случае отсутствия значимых результатов операцию временно заморозят. Сейчас в зоне поисков работает порядка 80 специалистов, а для контроля территории развернуты блокпосты.

Ранее сообщалось, что зону проведения поисковой операции семьи Усольцевых полностью оцепили. Доступ для представителей средств массовой информации и неподготовленных добровольцев был закрыт в целях безопасности и повышения эффективности работ.