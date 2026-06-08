Пожар произошел в квартире на Малой Бронной улице в Москве

Пожар произошел в жилом доме в Пресненском районе Москвы. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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Отмечается, что возгорание возникло в квартире на первом этаже шестиэтажного дома на улице Малая Бронная, 19а.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются, говорится в публикации.

Ранее в квартире жилого дома на 13-й Парковой улице в Москве произошел пожар. В результате возгорания погиб мужчина 1966 года рождения. Женщина 1969 года рождения получила травмы и была госпитализирована. Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, склад с мебелью загорелся в подмосковном Долгопрудном. Возгорание тушили спасатели из Москвы и области. Со склада эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. В ходе тушения огня площадь пожара достигла 4,7 тысячи квадратных метров. Впоследствии возгорание полностью ликвидировали. Прокуратура поставила на контроль установление причин случившегося.