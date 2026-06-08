Ущерб от «схемы Долиной» за один год превысил 2 млрд рублей

Ущерб от «схемы Долиной» превысил 2 миллиарда рублей в течение года. Минимум 200 семей на сегодняшний день через суд пытаются вернуть купленные у пенсионеров квартиры.

По информации Shot, среди пострадавших в основном молодые семьи. Покупатели устроили флешмоб с фото, где просят разобраться со схемой, поскольку судебные разбирательства затягиваются. Людям приходится жить либо в съемном жилье, либо у родственников.

В целом ущерб от махинаций по «схеме Долиной» с 2023 года превысил уже 1,5 триллиона рублей. За 2025-ый число исков резко возросло. Новые эпизоды продолжают выявляться.

Ранее Пресненский суд Москвы отказал главе ФПБК Виталию Бородину в удовлетворении иска к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей.