Самолет Gulfstream потерпел крушение при посадке в аэропорту Доминиканы

Частный самолет Gulfstream потерпел крушение при попытке совершить экстренную посадку в международном аэропорту Ла-Романа в Доминиканской Республике. Погибли два члена экипажа. О подробностях, которые известны на этот момент, "РГ" рассказал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко:

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- По сообщению местного издания El Nacion, вскоре после взлета самолет сообщил о неисправности двигателя. Экипаж уведомил диспетчерскую вышку о потере мощности в одном из двигателей и запросил немедленное возвращение. Крушение произошло во время маневра при аварийной посадке. На место оперативно прибыли экстренные службы, пожарные и администрация аэропорта. Ведется расследование для установления причин происшествия. Личности пострадавших и подробности плана полета не разглашаются.

"Немедленного возвращения", судя по траектории полета, не состоялось. По опубликованным иллюстрациям видно, что полет продолжался около 40 минут.

Как сообщают порталы авиационной статистики, разбившийся бизнес-самолет - Gulfstream G200, принадлежащий и эксплуатирующийся компанией Aibonito Aviation LLC, частной авиастроительной компанией, которая базируется в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. У разбившегося самолета - американская регистрация N318JF. Бизнес-джет Gulfstream G200 был произведен Israel Aircraft Industries в 2004 году.

Судя по положению конуса-ветроуказателя на фото, посадка выполнялась не против ветра, как это обычно делается, а по ветру.

Самолет вылетел из международного аэропорта Ла Романа и должен был проследовать в расположенный в штате Техас (США) международный аэропорт Остин/Бергстром. На еще одном видео заметен след сливаемого топлива перед посадкой. На борту находились только пилоты, пассажиров не было.

По словам одного из летчиков, который раньше летал на G200, выполнять посадку на нем было не очень приятно. "Основная проблема в том, что крыло слишком маленькое для веса этого самолета, - прокомментировал он произошедшее в Доминиканской Республике. - Из-за этого при заходе на посадку довольно высокая расчетная скорость. Еще больше усложняло посадку срабатывание реверса тяги.

На всех других самолетах, на которых я летал, после касания основных стоек шасси включается режим малого газа двигателей. Когда нос опускается, режим тяги можно менять. Но не на G200: для включения реверса тяги на земле должны быть все колеса. То есть вы подлетаете на большой скорости, а потом "съедаете" часть взлетно-посадочной полосы, ожидая, пока сработают реверсы тяги".