На юге Украины поврежден энергообъект

Энергетический объект поврежден в Одесской области на юге Украины, в результате наблюдаются перебои со светом.

Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"На юге региона повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Зафиксированы перебои с электроснабжением для более тысячи потребителей", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты работают над ликвидацией последствий. Однако сроки восстановления электроснабжения не уточняются.