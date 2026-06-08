Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло

По меньшей мере 12 человек погибли, более 200 пострадали в результате землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на предварительные данные местных властей.

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В городе Хенераль-Сантос погибли 7 человек, около 130 пострадали. Еще пять человек погибли в провинциях Давао Оксидентал и Южный Котабато.

Землетрясение магнитудой 7,8 было зафиксировано утром в понедельник к югу от острова Минданао. По данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 55 км.

Подземные толчки привели к обрушению ряда зданий в городе Хенераль-Сантос. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии предупреждал о цунами.