В российском регионе при атаке ВСУ тяжело ранен ребенок и взрослый

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Белгородскую область, в результате чего пострадали взрослый и ребенок. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По его информации, в селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон нанес удар по частному дому. 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. Бригада скорой помощи доставит его в детскую областную клиническую больницу. В доме повреждена кровля.

Кроме того, в Белгородском округе в селе Ясные Зори беспилотник сдетонировал на территории предприятия. Накануне вечером мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи диагностировали у него акубаротравму и ушиб волосистой части головы. Пострадавший продолжает лечение амбулаторно.

7 июня ВСУ при помощи дрона атаковали остановку общественного транспорта в Рыльском районе Курской области. Инцидент произошел в селе Ивановское. В результате удара БПЛА пострадал 46-летний мужчина. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и рваной раной височной области.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.