Пассажиров атакованного дроном поезда доставили в Симферополь и Севастополь

Люди, покинувшие составы после удара украинского беспилотника в Крыму, добрались автобусами до конечных станций своих маршрутов, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Всех эвакуированных граждан довезли до конечных точек маршрута – в Симферополь или Севастополь, указали в компании, передает ТАСС.

Напомним, пассажирский поезд Москва – Симферополь подвергся атаке украинского беспилотника, погиб помощник машиниста.

После этого удара компания-перевозчик эвакуировала пассажиров всех находящихся на полуострове составов.