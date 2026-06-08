Цунами может накрыть побережье Филиппин в ближайшие часы

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил о риске цунами после землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло у побережья города Дженерал‑Сантос на юге страны. Специалисты уточнили, что подземные толчки были достаточно сильными, чтобы вызвать опасные волны.

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Жителям прибрежных районов на юге и западе острова Минданао предписано немедленно подняться на возвышенности. По данным ведомства, первая волна может достичь берега с 02:37 до 04:37 мск, а повышенная активность продлится несколько часов.

Сейсмологи предупреждают, что высота волн может превышать уровень прилива более чем на один метр.

Владельцам лодок рекомендовано закрепить суда и отойти от линии берега, а кораблям, находящимся в море, оставаться в глубоких водах до отдельного распоряжения. Власти продолжают мониторинг ситуации и готовятся к возможным последствиям.