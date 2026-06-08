Украинский дрон ударил по поезду Москва — Симферополь
Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. В результате погиб один человек, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram.
«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — поделился чиновник.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал выздоровления пострадавшему.
ВСУ выпустили беспилотники по Севастополю
Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров при помощи автобусов.
Ранее силы ПВО сбили два украинских дрона в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.