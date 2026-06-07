Атака украинского беспилотника унесла жизни курских механизаторов

Жертвами взрыва вражеского дрона во время сельскохозяйственных работ в Медвенском районе Курской области стали двое мужчин, находившихся в тракторе.

Инцидент случился на территории села Первое Панино, передает РИА «Новости». Глава региона Александр Хинштейн подтвердил факт трагедии.

«По предварительной информации, сегодня в селе 1-е Панино Медвенского района вражеский беспилотник атаковал поле, где на тракторе работали два механизатора. Беспилотник взорвался. К огромной скорби, оба мужчины погибли на месте», – сообщил губернатор.

Политик выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он также заверил, что семьям жертв обязательно окажут всю необходимую поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первого июня в больнице скончался раненый при атаке дрона курский механизатор.

В мае силы ПВО за сутки сбили 98 украинских беспилотников над территорией региона.

В апреле мирный житель погиб в результате налета БПЛА на местную агрофирму.