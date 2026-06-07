Женщина погибла при ударе украинского дрона по автомобилю под Белгородом

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погибла мирная жительница. FPV-дрон ударил по автомобилю в селе Ближнем Белгородского округа.

Об этом сообщил региональный оперштаб.

«В Белгородском округе в селе Ближнем FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Муж погибшей получил множественные ранения предплечья и кисти. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в селе Ясные Зори при атаке дрона была повреждена кабина грузового автомобиля. Также повреждения зафиксированы в Грайворонском и Шебекинском округах.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал остановку общественного транспорта в селе Ивановском, в результате чего пострадал местный житель.

Также сообщалось, что при атаках Вооружённых сил Украины в Энергодаре Запорожской области пострадали трое мирных жителей, двое из них были госпитализированы.