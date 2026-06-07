Уличный фестиваль закончился массовым расстрелом

По словам властей, несколько человек были подстрелены возле уличного фестиваля в Толедо, штат Огайо в США. Поиски подозреваемых продолжаются, а пострадавшие доставляются в близлежащие больницы, сообщает полиция.

В субботу в результате стрельбы возле общественного фестиваля в Толедо, что в американском штате Огайо, были ранены по меньшей мере 12 человек, полиция сообщила, что поиски подозреваемых продолжаются, передает Associated Press.

Двое раненых находятся в критическом состоянии, сообщил заместитель начальника полиции Толедо Джо Хеффернан. Он сказал, что, судя по всему, там было задействовано по меньшей мере два человека, стрелявших из огнестрельного оружия, которые “вероятно, вели огонь друг в друга”.

Департамент полиции Толедо сообщил, что стрельба произошла недалеко от фестиваля Олд-Вест-Энд, ежегодного мероприятия с живой музыкой и домашними экскурсиями в историческом районе города.

В полицейском департаменте сообщили, что ведется активный поиск виновных.

“Я глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся в Толедо сегодня вечером”, - говорится в заявлении губернатора штата Огайо Майка Девайна. “Летние фестивали должны быть безопасным местом, где семьи могут проводить время вместе, не опасаясь насилия”.

На многочисленных видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как люди бегут на звук выстрелов, а сотрудники чрезвычайных служб оказывают помощь раненым, сообщает Associated Press.

Выстрелы заставили зрителей фестиваля кричать и бежать в поисках укрытия между гольф-картами и фургонами с едой в историческом районе города, как показывает видео, просмотренное CNN.

Кевин Берри рассказал, что он сидел в соседнем дендрарии и слушал живую музыку со своими друзьями, когда услышал несколько выстрелов. “Все бросились наружу”, - сказал он.

Когда он снова поднял глаза, то увидел, что на землю валяется брошенный пистолет. Сотрудники полиции, которые уже были на месте проведения фестиваля, немедленно прибыли на место происшествия.

Берри, который имеет медицинское образование и служил в ВМС США, рассказал, что он обошел район в поисках потенциальных жертв, которым могла понадобиться помощь.

Он сказал, что видел по меньшей мере пять человек с огнестрельными ранениями.

“Пострадавшие были разбросаны по территории дендрария”, - говорит он.

Фестиваль Олд-Вест-Энд - это двухдневный праздник в историческом районе Толедо, который включает в себя живую музыку, работу продавцов продуктов питания, экскурсии по домам и шопинг, поясняет Associated Press.

“Эта трагедия действительно тяжелым бременем ложится как на жителей, так и на тех, кто посещает этот фестиваль и наслаждается им из года в год”, - сказала член городского совета Тереза Моррис.

Лейтенант полиции Дэн Геркен сообщил, что он поговорил с пострадавшими в возрасте от 14 до 61 года и призвал местных жителей расспросить своих детей о том, что они знают о стрельбе.

“Если мы получим помощь от местных жителей, мы надеемся, что это произойдет скорее раньше, чем позже”, - сказал Геркен о поисках подозреваемых. “Там есть дети, которые, вероятно, знают больше, чем все мы, стоящие здесь”.

Этот массовый расстрел, как поясняет CNN, один из, по меньшей мере, 170 случаев насилия с применением огнестрельного оружия, произошедших в США в этом году, по данным the Gun Violence Archive. Инцидент стал еще одним примером общественного празднования, такого как фестиваль или церемония вручения дипломов, которое заканчивается явно американской формой насилия с применением огнестрельного оружия.