Криминалист назвал страну, где могут находиться пропавшие Усольцевы

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых может находиться за границей. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

"Я склоняюсь к тому, что они скрылись сами, готовили побег тщательно", - сказал он.

Игнатов подчеркнул, что затеряться в России у Усольцевых при таком общественном резонансе невозможно - их бы опознали. Эксперт считает, что они нелегально пересекли границу или использовали поддельные документы.

"Скорее всего, они в США", - резюмировал Игнатов.

Масштабные поиски Усольцевых возобновились 4 июня. В операции задействованы около 80 человек: спасатели, криминалисты, сотрудники силовых структур. Поиски ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного после пропажи семьи.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.

После этого высказывались самые разные версии их таинственного исчезновения, в том числе версия побега за границу.

Однако в СК поясняли, что никаких данных о том, что семья пересекла границу, нет. Основная версия следствия - несчастный случай.