В Бурятии женщина ранила ножом ребенка

Жительница Советского района Улан-Удэ обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней, сообщает сайт СУ СК России по Республике Бурятия.

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В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ.

Согласно данным следствия, обвиняемая употребляла спиртное у себя дома на улице Былинной вместе с соседом. В этот момент к ним пришла несовершеннолетняя дочь мужчины, которая хотела позвать его домой. Между хозяйкой и девочкой возник конфликт, в ходе которого обвиняемая схватила нож и нанесла удар несовершеннолетней в грудь, что привело к колото-резаной ране, угрожающей жизни.

В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения - заключение под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.