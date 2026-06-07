Как распознать мошенников под видом работников ЖКХ

Мошенники, представляясь сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, устанавливают контакт с жертвами и потом оказывают на них психологическое влияние под предлогом замены счетчиков воды или электричества по льготной цене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, предлагают заменить счетчики воды или электричества по льготной цене, уведомляют о необходимости проверки дымовых датчиков или вентиляции с требованием оплатить услугу", - сказали в пресс-центре.

В МВД также добавили, что аферисты просят жертв сообщить код из СМС-сообщения для "обновления базы данных". В дальнейшем в ходе реализации преступных схем они не только пытаются похитить деньги, но и получить психологический контроль над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности.