В США несколько человек пострадали при стрельбе на фестивале

Неизвестный открыл огонь на фестивале в Огайо. В результате пострадали несколько человек, сообщил департамент полиции штата в социальной сети X.

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«По прибытии офицеры обнаружили несколько пострадавших в результате стрельбы. Многие пострадавшие были госпитализированы», — говорится в сообщении. Как уточнили правоохранители, сейчас разыскивают подозреваемого в стрельбе.

Информация о жертвах пока не поступала.

Ранее сообщалось, что двое подростков устроили стрельбу в исламском центре в Сан-Диего.