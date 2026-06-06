В российском регионе разбился легкомоторный летательный аппарат

Неподалеку от села Казанбаш в Республике Татарстан разбился самодельный легкомоторный летательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

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Согласно предварительной информации, трагедия произошла вечером 6 июня.

«Пилот погиб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.

Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований транспортной прокуратурой будут приняты меры реагирования.

25 мая сообщалось, что в Красноярском крае самолет «Аэропракт» с двумя членами экипажа на борту разбился при жесткой посадке.