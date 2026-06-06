Сантехник и повар подрались в кафе в центре Москвы

В одном из кафе в центре Москвы произошел конфликт между сантехником и поваром, который начался со словесной перепалки, но быстро перерос в драку. Об этом пишет телеграм-канал «112».

По словам работников заведения, причиной ссоры стало то, что сантехник пришел в пиццерию чинить трубы, а повар, видимо, решив, что это в его компетенции, сделал мастеру замечание.

Также сообщается, что во время конфликта один из участников якобы имел при себе нож, что добавило напряжения в ситуацию.

Работники кафе сообщили о происшествии в полицию, которая теперь будет выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее «МК» писал, что на территории строящегося жилого комплекса, расположенного в столичном районе Митино, произошла массовая драка с участием строителей.