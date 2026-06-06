МЧС: в Красноярском крае локализовали крупный пожар

В посёлке Стрелка Красноярского края локализовали крупный пожар, охвативший два жилых дома и хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила 900 кв. м., сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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«В посёлке Стрелка тушат крупный пожар. Поступило сообщение о возгорании двух жилых домов и хозяйственных построек. Общая площадь — 900 кв. м», — говорится в сообщении.

Как уточняется, тушение осложняли жаркая, сухая погода, плотная застройка и высокая горючая загрузка. Информации о пострадавших нет.

К тушению привлекли 66 человек и 21 единицу техники.

Ранее сообщалось, что в Кетовском округе Курганской области два человека погибли при пожаре в частном доме.