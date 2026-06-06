Мужчина 32 года скрывался от полиции после убийства мужа своей возлюбленной

В апреле 1994 года на окраине Рязани обнаружили тело мужчины с ножевым ранением шеи. Погибшим оказался Игорь Прудников. Следователи тогда не смогли найти убийцу, и дело надолго осталось нераскрытым.

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В 1995 году была задержана Светлана Прудникова — бывшая жена погибшего, а также ее новый сожитель (Сергей) и его знакомый. Однако прямых доказательств их вины не нашли. Всех троих допросили как свидетелей и отпустили. После этого фигуранты покинули Рязань, оборвали старые связи и исчезли из поля зрения правоохранительных органов.

Сергей — тогдашний сожитель Светланы Прудниковой, именно он, по версии следствия, вместе с сообщником физически расправился с Игорем. После допроса он уехал из Рязани, а с середины 2000-х поселился в деревне Плотавцево Владимирской области. Соседям он представлялся как Николай, вёл себя спокойно, помогал по хозяйству. В 2016 году мужчина официально был признан умершим — по документам он числился мёртвым. Как пишет РЕН-ТВ, мужчина даже своей матери не сообщил о переезде, и женщина все эти годы считала сына без вести пропавшим.

Спустя годы следователи возобновили расследование. Были проведены повторные допросы свидетелей, а также сложные генетические экспертизы, которые подтвердили личность скрывавшегося преступника. Оперативники установили его местонахождение в деревне Плотавцево и задержали.

Сейчас 60-летний мужчина находится в СИЗО. Инициатором расправы следствие считает Светлану Прудникову — ей нужно было избавиться от бывшего мужа, чтобы вступить в наследство и продать его квартиру. По действовавшему в 1994 году Уголовному кодексу РСФСР за это преступление предусматривалась смертная казнь. Однако по современному законодательству максимальное наказание для задержанного — пожизненное лишение свободы.