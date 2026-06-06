Российская модель угодила в тюрьму из-за принявших ее за проститутку пограничников

Российская модель Анастасия угодила в тюрьму Мексики из-за принявших ее за проститутку пограничников. Об этом сообщает Shot.

18-летняя россиянка прилетела из Санкт-Петербурга в Мексику по приглашению модельного агентства. Работодатели должны были встретить ее в аэропорту и отвезти домой. Девушка могла бы избежать проблем, если бы не туристическая виза, из-за которой у пограничников возникли вопросы. Анастасия не могла дать на них ответы, поскольку растерялась.

Подозрительное, по мнению пограничников, поведение вызвало еще больше вопросов. Манекенщицу задержали, забрали телефон и личные вещи, а затем поместили в тюрьму. Ее соседками по камере оказались проститутки.

Спустя два часа после задержания Анастасии разрешили связаться с матерью, которая сразу начала искать представителей агентства, чтобы подтвердить, что дочь действительно приехала по модельному контракту. После этого в течение четырех часов девушке пришлось доказывать, что приглашение настоящее. В итоге пограничники поверили задержанной и отпустили.

Ранее стало известно, что российская модель попала в рабство в Мьянме. Россиянке обещали трудоустройство в Таиланде, но в итоге забрали документы и сделали заложницей в скам-центре.