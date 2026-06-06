Мальчик погиб, упав в реку во время игры с друзьями в Астрахани
В Астрахани погиб ребенок — мальчик упал в реку Царев во время игры с друзьями на набережной.
Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в региональном МЧС.
— Группа ребят играла на пирсе около реки. Мальчик 11-ти лет по неосторожности упал в реку и скрылся под водой, — уточнили в заявлении.
Водолазы, прибывшие на место трагедии, извлекли тело погибшего из воды. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.
19 мая шестилетняя девочка также утонула в карьере во время прогулки с братом и друзьями в Челябинской области.
Кроме того, недавно тело ребенка нашли в реке Пышме в Свердловской области. Его обнаружили под городом Сухой Лог. Погибший — 2013 года рождения.