Мальчик погиб, упав в реку во время игры с друзьями в Астрахани

В Астрахани погиб ребенок — мальчик упал в реку Царев во время игры с друзьями на набережной.

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Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в региональном МЧС.

— Группа ребят играла на пирсе около реки. Мальчик 11-ти лет по неосторожности упал в реку и скрылся под водой, — уточнили в заявлении.

Водолазы, прибывшие на место трагедии, извлекли тело погибшего из воды. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

19 мая шестилетняя девочка также утонула в карьере во время прогулки с братом и друзьями в Челябинской области.

Кроме того, недавно тело ребенка нашли в реке Пышме в Свердловской области. Его обнаружили под городом Сухой Лог. Погибший — 2013 года рождения.