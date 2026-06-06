Россиянку с чемоданом наркотиков из Таиланда задержали на Бали

Операция по захвату наркоторговцев прошла успешно, в ходе ее была задержана россиянка, перевозившая из Таиланда 7,8 кг гашиша, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального агентства Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN).

В ведомстве пояснили, что информацию о возможной крупной поставке наркотиков предоставила таможенная служба международного аэропорта Сукарно-Хатта.

«Поступила информация о чемодане с наркотиком типа гашиш из Таиланда, следовавшем в Джакарту. Этот чемодан перевозила пассажирка по инициалам KK для дальнейшего распространения на Бали», — уточнили в BNN.

Силовики отследили перемещение подозреваемой от Джакарты до Бали, проследили за автомобилем, в котором женщина передвигалась по острову со своим опасным грузом, и произвели задержания.

В ходе следствия выяснилось, что наркотики перевозила 51-летняя россиянка Кира Кочеткова, на острове ее встретил 39-летний Сергей Хлебущев.

В случае признания вины россиянам может грозить суровое наказание вплоть до смертной казни в соответствии с законодательством Индонезии, уточнили журналисты.