Два человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Украинские войска атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, пострадали два человека.

По данным регионального оперштаба, в Белгородском округе в хуторе Церковный при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина. Кроме того, в селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке FPV-дрона ранен мотоциклист.

Под удар ВСУ попали также Шебекинский, Ракитянский и Волоконовский округа.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадали четверо мирных жителей.