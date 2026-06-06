На тюменском НПЗ потушили пожар

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован.

Об этом сообщили в канале ГУ МЧС по региону в "Максе".

"Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 08:04 мск, по прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение системы паровой гидроочистки. Как сообщали в информационном центре правительства региона, возгорание произошло на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса, пожару был присвоен высокий уровень опасности. Погибших и пострадавших нет. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составляла 100 кв. м.