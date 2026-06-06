Турецкий миллиардер стал фигурантом дела после анекдота

По данным портала РИА Новости, следственные органы Измира открыли уголовное дело против 95-летнего миллиардера Рахми Коча. Инициатором разбирательства выступила Генеральная прокуратура города, которая ссылается на инцидент с шуткой о курдской женщине, рассказанной предпринимателем.

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Инцидент произошел во время торжественного открытия Американской больницы, где присутствовали высокопоставленные чиновники, включая бывшего премьера Турции Бинали Йылдырыма. Видео с выступлением бизнесмена быстро распространилось в социальных сетях и СМИ, вызвав резонанс. В официальном сообщении ведомства отмечается, что высказывания Коча были расценены как направленные против определенной группы населения и унизительные для общества. Прокуратура квалифицировала действия предпринимателя как публичное унижение людей по признакам этнической принадлежности, религии, социального статуса и гендера.

Реакция общественности на слова миллиардера была резко негативной. Омер Челик, представитель правящей Партии справедливости и развития, потребовал от Коча принести извинения, указав, что использование слова «курдянка» в пренебрежительном тоне противоречит общепринятым ценностям и не может быть оправдано юмором.

Впоследствии холдинг Koc, почетным председателем которого является Рахми Коч, опубликовал официальное заявление с извинениями. В нем подчеркивалось, что бизнесмен искренне сожалеет о своих словах и не ставил цели оскорбить кого-либо.

Рахми Коч является одним из самых состоятельных людей Турции: его личное состояние оценивается примерно в 2,4 млрд долларов. Семья Кочей входит в число самых богатых кланов страны.

Инвестиции предпринимателя в строительство больницы, на церемонии открытия которой прозвучала спорная шутка, составили 150 млн долларов.