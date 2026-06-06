Учительницу обвинили в инцесте после развращения двух подростков

35-летнюю учительницу из американского штата Вашингтон обвиняют в инцесте в отношении подростков. Об этом сообщает The Sun.

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Расследование дела учительницы средней школы началось в мае после того, как полиции стало известно о возможном сексуальном насилии со стороны педагога по имени Эмбер Суэйн.

За некоторое время до этого она усыновила двоих подростков. Как рассказал сам молодой человек, он занимался с женщиной сексом много раз, в том числе и за два дня до допроса.

Впервые это произошло в момент, когда ему еще не было 18 лет. Сама педагог заявила, что первый секс произошел, когда юноше было 18, но отметила, что, возможно, неправильно помнит хронологию событий.

По словам второго подростка, женщина домогалась его в постели, но вскоре это прекратилось.

Женщине предъявили обвинения в инцесте. Суэйн заплатила залог и вышла на свободу. Тем не менее, она должна соблюдать ряд запретов, среди которых – отсутствие контактов с лицами младше 18 лет.