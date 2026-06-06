Пауэрбанк сжег машину россиянина

В Чите пауэрбанк, забытый на солнце, нагрелся и сжег припаркованную машину. Об этом сообщает управление МЧС по Забайкальскому краю.

По данным спасателей, очаг возгорания находился именно в том месте, где лежал пауэрбанк — на переднем пассажирском кресле. Владелец автомобиля оставил устройство в салоне в жаркий солнечный день, и оно перегрелось. В МЧС пояснили, что при нагреве литий-ионного аккумулятора выше 50–70 градусов по Цельсию внутри запускается необратимая химическая реакция, которая неизбежно приводит к воспламенению.

Спасатели в очередной раз призвали водителей не оставлять электронные устройства на солнце внутри машин, особенно в летнюю жару.

Ранее россиян предупредили о влиянии жары на автомобиль. Она может оказать серьезное влияние не только на внешний вид салона машины, но и на работу ее электрических систем.