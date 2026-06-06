Загадочный самолет сел в Хельсинки по пути в Петербург
Самолет, летевший в Санкт-Петербург, совершил посадку в Хельсинки. Спустя время он возобновил полет. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на береговую охрану Финляндии.
Инцидент произошел рано утром в субботу.
«Самолет, летевший в Санкт-Петербург, рано утром в субботу совершил посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа», — сказано в сообщении.
Данных о том, откуда летело воздушное судно, и кому принадлежало, пока нет. Позднее самолет продолжил полет и покинул воздушное пространство Финляндии.
Сегодня утром Петербург и Ленобласть были атакованы дронами.
На этой неделе сообщалось, что в Хельсинки решили не открывать пункты пропуска на восточной границе с Россией.