В прокуратуре Москвы рассказали о новой видеосхеме мошенников

Мошенники начали рассылать электронные письма со ссылкой на видеоконференцию с «правоохранителями». Жертвой такого обмана стал 88-летний столичный пенсионер, сообщает прокуратура Москвы.

В надзорном ведомстве рассказали, что аферисты начали использовать новую уловку. Они отправляют пользователям электронные письма, содержащие ссылку на видеоконференцию.

Так, 88-летний москвич обнаружил в электронной почте письмо о необходимости присоединиться к некой видеоконференции. Он перешел по ссылке и увидел «правоохранителя», который заявил, что пенсионер перевел деньги преступникам.

«Лжесиловик убедил пострадавшего сотрудничать, показал по видео инструкцию дальнейших действий, которая заключалась в снятии всех накоплений и передаче наличности внештатному сотруднику. Телефонные аферисты заверили, что деньги вернут с процентами», — сказано в сообщении.

В итоге пенсионер снял более 4 млн рублей с нескольких счетов и передал их курьерам. Дело находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что нельзя открывать сомнительные сообщения, переходить по ссылкам, перезванивать по номерам телефонов, которые прислали незнакомцы. Настоящие правоохранители никогда не просят граждан снимать со счетов сбережения и передавать их курьерам.