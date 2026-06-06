В МАГАТЭ назвали последнее отключение энергоснабжения ЗАЭС одним из самых долгих

Последнее отключение внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС было одним из самых долгих. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

"Это было 18-е отключение внешнего электроснабжения с начала боевых действий и одно из самых длительных", – говорится в публикации.

ЗАЭС была полностью обесточена с 5 июня из-за отключения линии электроснабжения "Ферросплавная-1", которая обеспечивала нужды станции. Энергоблоки АЭС подключили к резервным дизель-генераторам, оборудование работало в привычном режиме. При этом радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения находился в пределах нормы.

Электроснабжение ЗАЭС восстановили 6 июня после ввода в строй линии "Ферросплавная-1". Все системы и оборудование станции функционируют в нормальном режиме.