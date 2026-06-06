25-летняя российская туристка загадочно пропала в Таиланде

В Таиланде пропала 25-летняя российская туристка Татьяна (имя изменено), которая перестала выходить на связь после того, как попросила деньги у своих родителей. Об этом сообщает Mash.

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По информации, полученной от ее семьи, девушка прилетела в Таиланд из Москвы в ноябре 2025 года и на протяжении полугода искала работу. Она устроилась няней в детский сад, однако не получала зарплату.

В начале июня Татьяна должна была вернуться в Россию, купив самые дешёвые билеты на 7 июня. Но с 1 июня она перестала отвечать на звонки, и её местонахождение стало неизвестным. В арендованной квартире остались только её вещи, что вызвало опасения у родных.

По словам матери, Татьяна жаловалась на нехватку еды и воды, и родители отправили ей 50 евро, чтобы помочь продержаться до вылета.

Также известно, что в последнее время она сильно похудела и несколько раз падала в обморок. Подруга Татьяны сообщила, что недавно девушка пыталась съехать с арендуемой квартиры ради работы с проживанием, но её вовремя спасли.

Родные теперь опасаются, что Татьяну могли обманом увезти в скам-центр в Мьянму или Камбоджу. Ситуация остаётся напряжённой, и поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток из России, Артур, оказался в сложной ситуации в Китае после того, как его модельное агентство разорвало с ним контракт.