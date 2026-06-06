Россиянин ушел на лодочную станцию и пропал без вести

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области продолжаются поиски мужчины, который пропал без вести 5 июня. Он ушел на лодочную станцию для ремонта своего плавательного средства и не вернулся домой. Об этом пишет V1.ru.

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По информации спасателей, поисковые работы ведутся в Волгоградском затоне, где, предположительно, мужчина мог утонуть.

На данный момент водолазы проводят работы по обнаружению тела в акватории затона, в районе лодочной станции.

Сосед пропавшего подал заявление о его исчезновении в правоохранительные органы. В ходе проверки было установлено, что в лодке остались вещи мужчины, что также подтверждает предположение о том, что он мог утонуть.

Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области, в районе села Бедарево, произошло трагическое происшествие на воде. Во время движения маломерного судна за борт упали четверо его пассажиров, одна женщина погибла.