Россиянин ушел на лодочную станцию и пропал без вести
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области продолжаются поиски мужчины, который пропал без вести 5 июня. Он ушел на лодочную станцию для ремонта своего плавательного средства и не вернулся домой. Об этом пишет V1.ru.
По информации спасателей, поисковые работы ведутся в Волгоградском затоне, где, предположительно, мужчина мог утонуть.
На данный момент водолазы проводят работы по обнаружению тела в акватории затона, в районе лодочной станции.
Сосед пропавшего подал заявление о его исчезновении в правоохранительные органы. В ходе проверки было установлено, что в лодке остались вещи мужчины, что также подтверждает предположение о том, что он мог утонуть.
Других подробностей происшествия пока нет.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области, в районе села Бедарево, произошло трагическое происшествие на воде. Во время движения маломерного судна за борт упали четверо его пассажиров, одна женщина погибла.