Дочь обвинила вышедшего на свободу отца-насильника в мести, затронувшей ее детей

Отец из Печоры, который попал в колонию за насилие над детьми, вышел на свободу и угрожает членам семьи. Об этом сообщает Mash.

© Газета.Ru

По данным Telegram-канала, у Сергея Симонова было восемь детей, но в какой-то момент одна из дочерей обратилась к правоохранителям и рассказала, что отец насиловал ее сестру и избивал братьев. Еще одна его дочь также дала показания против отца.

В результате мужчина попал в колонию. Как рассказала дочь, находясь в местах лишения свободы, он, по словам одной из дочерей, звонил ей и говорил, что отомстит за то, что из-за ее обращения его посадили. Девушке пришлось сменить несколько номеров. Мужчина донимал звонками и других родственников, включая супруга дочери.

«Из-за постоянных угроз семья распалась — муж не выдержал, ушел и перестал давать деньги», – сообщается в публикации.

Девушка пыталась обеспечивать двоих детей в возрасте трех и пяти лет самостоятельно. Она отправилась на заработки в другой город, оставив сыновей со свекровью. Сейчас мальчики у женщины, она пытается получить опеку над детьми.

После того, как Симонов вышел по УДО, он якобы продолжил угрожать девушке и другим своим детям.