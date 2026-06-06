Три человека пострадали в Петербурге в результате атаки БПЛА
В результате атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург утром 6 июня пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой", - отметил градоначальник.
По его словам, атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Санкт-Петербургом отбита, а российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба.
Деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком координирует оперативный штаб, который возглавляет лично губернатор Беглов.