Три человека пострадали в Петербурге в результате атаки БПЛА

В результате атаки украинских БПЛА на Санкт-Петербург утром 6 июня пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Беглов.

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"Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой", - отметил градоначальник.

По его словам, атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Санкт-Петербургом отбита, а российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба.

Деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком координирует оперативный штаб, который возглавляет лично губернатор Беглов.