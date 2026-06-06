Мошенники обманули российского школьника на огромную сумму денег

В Нижнем Новгороде 18-летний школьник, действуя по указанию лжесиловиков, передал неизвестному мужчине рюкзак с деньгами и драгоценностями. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 2,5 миллиона рублей, не считая ювелирных украшений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), о чём сообщили в региональном МВД, передаёт ТАСС.

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Схема злоумышленников оказалась классической: аферисты представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, после чего убедили одиннадцатиклассника, что необходимо срочно отменить некую сомнительную операцию по банковскому счёту.

Подросток сложил в рюкзак родительские сбережения — 2,5 миллиона рублей, а также кольца с бриллиантами, цепочки с подвеской и браслет, после чего отнёс свёрток незнакомцу неподалёку от дома. О пропаже денег и драгоценностей в полицию заявил 47-летний отец школьника.

В ходе следствия предстоит установить точную сумму ущерба, а сотрудники полиции призывают родителей активнее беседовать с детьми о финансовой и цифровой безопасности.