Российский подросток несколько дней выживает и попрошайничает в аэропорту Китая

15-летний россиянин уже несколько дней живет в аэропорту китайского Гуанчжоу и пытается собрать деньги на возвращение домой. По его словам, ранее он приехал в Китай по контракту с местным модельным агентством. Об этом сообщает Shot.

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Подросток рассказал, что два месяца назад переехал из Москвы, после чего агентство предоставило ему жилье, работу и оформило опекунство. Однако позднее договор был расторгнут, а обещанные выплаты в размере 110 тысяч рублей, как утверждает юноша, он так и не получил.

После этого школьник пытался найти подработку, чтобы самостоятельно заработать на билет в Россию, но столкнулся с отказами из-за возраста. Также он обращался в полицию, где ему предложили помощь в связи с родственниками.

Сейчас подросток поддерживает контакт с матерью и сестрой, которые находятся в Москве. По имеющимся данным, большую часть суммы на обратный билет ему уже удалось собрать, передает Telegram-канал.

Ранее россиянка, уехавшая работать в Мексику по контракту, более двух лет не может вернуться домой. Родственники опасаются, что женщина могла оказаться в условиях трудового рабства или стать жертвой торговли людьми.