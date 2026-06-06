Пропавшую два года назад в Мексике россиянку уговорили вернуться домой

Россиянку Марию Таякину, которая пропала два года назад в Мексике, нашли и уговорили вернуться домой. Об этом сообщает ТАСС.

Заведующий консульским отделом диппредставительства Яков Федоров рассказал, что в 2024 году сотрудники посольства России в Мексике взяли под контроль дело россиянки после обращения ее матери об исчезновении дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо, штат Южная Нижняя Калифорния, США. После успешных поисков ей помогли с питанием и предложили вернуться в Санкт-Петербург, но она отказалась.

По словам консула, в течение двух лет посольство при поддержке общественных организаций, а также мексиканских правоохранительных и миграционных органов обеспечивало защиту Таякиной. Спустя два года россиянка согласилась вернуться на родину.

Перед возвращением ей оказали медицинскую помощь, предоставили временное жилье и вручили подготовленные документы. 7 июня Таякина должна прибыть в Санкт-Петербург, где ее ждет семья и сын.

Ранее сообщалось, что власти Мексики отказались возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку РФ Кристину Романову. Девушка с 2023 года жила в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико, а в 2024 году пропала без вести. Позже ее обнаружили в Тихуане и передали под опеку госорганов.