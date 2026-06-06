В российском регионе началась частичная эвакуация из-за пожара на военном объекте

В Ленобласти частично эвакуировали жителей из зоны возле пожара
Жителей Ленинградской области частично эвакуировали из зоны возле пожара в Ломоносовском района.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в "Макс".
"В Ломоносовском районе <...> возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием - эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.