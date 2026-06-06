Пенсионер попытался утопить юношу на костылях из-за гироскутера

В Массачусетсе 70-летний мужчина предстанет перед судом за попытку утопить молодого человека во время конфликта из-за гидроскутера. Инцидент произошёл на общественном пляже у лодочной станции, где пожилой американец напал на отдыхающих, - пишет New York Post, публикуя видео с инцидентом.

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Местному жителю предъявлены обвинения в покушении на убийство и нападении на человека с инвалидностью. По данным полиции, он пришёл в ярость из-за шума мотора и попытался выгнать группу молодых людей из воды. Конфликт перерос в драку, которая попала на видео.

На кадрах видно, как пенсионер удерживает 21-летнюю жертву под водой. Пострадавший, который после тяжёлой аварии передвигается на костылях, приехал на пляж с друзьями. Они использовали камеру GoPro для записи происходящего.

Ситуация накалилась, когда пожилой мужчина заметил съёмку. Его агрессия усилилась, что привело к физическому насилию над молодым человеком прямо у кромки воды.